Kahramanmaraş'ta 3 Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'yağma' suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.A.,, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. ve 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. polis ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ