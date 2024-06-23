Kahramanmaraş\'ta 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

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4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 7 katlı binanın 4. katından düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 4'üncü katında bulunan Çağrı Hekimoğlu (14), dengesini kaybetmesi sonucu balkondan ilk önce otomobilin yan tarafına, daha sonra ise yere düştü. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.