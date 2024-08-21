Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta aranan 10'ar yıl hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan O.K. ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucu Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan F.T isimli hükümlüler yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen hükümlüler cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ