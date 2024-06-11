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Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Dulkadiroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İş yerinin bodrum katında başlayan yangın dumanı etrafı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ