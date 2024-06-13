Kahramanmaraş'ta bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Kahramanmaraş'ta bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Yeniyapan Ortaokulu'nun çatısında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle okul çevresindeki meraklı kalabalık görüntülere yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ