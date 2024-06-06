Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında çıkan yangında bin dönüm alan zarar gördü.
Yangın, Pazarcık ilçesindeki buğday tarlasında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında bin dönümlük buğday tarlası zarar gördü.
Olay sonrası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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