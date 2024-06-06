Kahramanmaraş'ta Buğday Tarlasında Çıkan Yangında Bin Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Buğday Tarlasında Çıkan Yangında Bin Dönüm Alan Zarar Gördü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bir buğday tarlasında çıkan yangın sonucunda bin dönüm alan zarar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

06.06.2024 10:05
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Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında çıkan yangında bin dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Pazarcık ilçesindeki buğday tarlasında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında bin dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

Olay sonrası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Buğday Tarlasında Çıkan Yangında Bin Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Buğday Tarlasında Çıkan Yangında Bin Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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