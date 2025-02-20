Kahramanmaraş'ın kendisinden haber alınamayan bir vatandaşın kayanın altında cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Göksun ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Musluk Doğan'ın ailesi, kendisinden uzun süredir haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Doğan'ın define aramak için kazı yaptığı sırada kayanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Define Ararken Kayanın Altında Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
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