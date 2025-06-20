Kahramanmaraş\'ta Depo Yangını

Kahramanmaraş'ta bir depoda çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'ndeki bir çiftliğin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılırken, maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ