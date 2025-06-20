Depo yangındı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir depoda çıkan yangın nedeniyle göküyüzünü kara dumanlar kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahallesindeki bir çiftliğin deposunda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünün kara dumanlarla kaplanmasına neden olan yangına müdahale eden ekipler alevleri söndürdü.
Soğutma çalışması yapılan yangın nedeniyle maddi zarar meydana geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Depo Yangını - Son Dakika
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