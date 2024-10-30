Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonda yaralanan vatandaş, iş makinesinin kepçesiyle böyle kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonda yaralanan bir kişi iş makinesinin kepçesiyle taşındı.
Edinilen bilgiye göre kaza Karacasu Feruş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kamyon sürücüsü inşaat alanında kamyonu devirdi. Kamyonda sıkışan sürücü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ancak yaralının olduğu yere ambulans gelemeyince şahıs iş makinesinin kepçesiyle taşındı. Ambulansın olduğu yere götürülen yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Devrilen Kamyondaki Yaralı İş Makinesinin Kepçesiyle Kurtarıldı - Son Dakika
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