Kahramanmaraş\'ta Duvar Uçmasında Yaralılar

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Çatı ve duvar uçmasında yaralılar böyle çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda çatı ve duvar uçması sonucu yaralanan 3 kişinin kurtarılma çalışmaları görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana gelmişti.

Veli toplantısı için okula gelen veli ve öğrencilerin otomobillerini park ettiği esnada okulun duvarı 4 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda baba A.K. ile çocukları D.K ve H. E. K. yaralanmıştı.

Yaralıların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.