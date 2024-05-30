Kahramanmaraş\'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan lastik yangını söndürüldü

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm tesisinde çıkan lastik yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yüzlerce araç lastiğinin bulunduğu alanda çıkan yangın üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 'planlı söndürme' taktiği ile kontrol altına alınan yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Soğutma işlemleri tamamlanan yangında can kaybı yaşanmazken, tesiste maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ