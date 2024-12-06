Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesindeki bir giyim mağazasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Giyim Mağazasında Yangın - Son Dakika
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