Kahramanmaraş'ta hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A.Ç. isimli hükümlü yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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