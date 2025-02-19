Kahramanmaraş\'ta Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince hakkında, "madde ticareti yapmak" suçundan 23 yıl 61 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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