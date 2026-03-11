Kahramanmaraş'ta Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
