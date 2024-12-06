Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinde bir apartman dairesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta İkamet Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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