Kahramanmaraş\'ta iş yeri önünde ateş açan iki şüpheli, iki kişiyi yaralayıp kaçtı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesindeki bir iş yeri önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle İ.N ve O.N iş yeri önündeki T.Ü. ve M.N. isimli iki kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken olay sonrası inceleme sürüyor.