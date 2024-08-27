Kahramanmaraş\'ta İş Yerinde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesindeki toptan gıda satışı yapan bir iş yerinde çıktı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye kulüpleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki işyerlerine sıçramamadan söndürüldü. Yangın sonrası maddi hasar oluşurken polis inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
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