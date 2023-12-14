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Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Operasyonda 8 gram esrar, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız bir tabanca ve mermiler bulundu.

Kahramanmaraş\'ta Kaçakçılık Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
14.12.2023 - 09:36,
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Elbistan İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Karaelbistan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Otomobilde bulunan M.B. (25), M.G. (20), H.C. (25) ve D.Ç. (27) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada; 8 gram esrar, 2 uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 1 kurusıkıdan bozma 7.65 mm çapında fişek ile çalışan ruhsatsız tabanca, 3 tabanca mermisi ve 1 şarjör ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Jandarma, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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