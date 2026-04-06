Kahramanmaraş\'ta Kaçan Sürücü Motosikletliye Çarptı

Kahramanmaraş'ta otomobil sürücüsü motosikletliye çarparak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Tesla marka otomobil, kavşakta Y.E.Y. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gelerek yaralı motosikletliyi hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde otomobilin motosikletliye çarptıktan sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Polis kaza sonrası inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ