Kahramanmaraş'ta Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş\'ta Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta yükünü boşaltan kamyon devrildi, sürücü altında kalarak öldü. Soruşturma sürüyor.

05.05.2025 16:53
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Kahramanmaraş'ta yükünü boşaltırken devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Önal İdaresindeki 21 AR 206 plakalı toprak yüklü kamyon yükünü boşaltırken aracın ön kısmı yükselmesi ile panikle sürücü dışarı atlamak istedi. O sıra da dengesini kaybeden sürücü yana devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücünün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybeden Önal'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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