Kahramanmaraş'ta Lunaparkta Mahsur Kalan Vatandaşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Lunaparkta Mahsur Kalan Vatandaşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kahramanmaraş\'ta Lunaparkta Mahsur Kalan Vatandaşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta lunaparktaki oyun alanında eğlenen vatandaşlar, 'çekiç' isimli oyun grubunun bozulması sonucu yaklaşık 1 saat havada asılı kaldı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek vatandaşları kurtardı.

28.08.2024 21:49  Güncelleme: 22:07
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Kahramanmaraş'ta lunaparktaki oyun alanında eğlenen vatandaşlar, 'çekiç' isimli oyun grubunun bozulması ile yaklaşık 1 saat havada asılı kaldı. Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti.

Olay, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki lunaparkta meydana geldi. Alandaki oyun gruplarında eğlenmeye çalışan bir grup vatandaş 'çekiç' isimli oyuncağa bindi. Bir müddet ters taklalar atarak içerisindeki yaklaşık 50 kişiyi eğlendiren cihaz bir anda bozulunca vatandaşlar havada asılı kaldı. Eğlence mekanında korku dolu anlar yaşayan ve baş aşağı asılı şekilde beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın söndürme aracı merdiveni ile havada asılı kalan vatandaşları kurtarırken, korku dolu anlar yaşayan vatandaşlardan bazıları fenalık geçirdi.

Olay sonrası cihazın bozulması ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Lunaparkta Mahsur Kalan Vatandaşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Lunaparkta Mahsur Kalan Vatandaşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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