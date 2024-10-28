Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta sarp arazide çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sonucu 4 gün sonra kontrol altına alındı.
Yangın, 4 gün önce sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Küçüksır Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 40 kara aracı ve toplam 130 personel sevk edildi.
Sarp arazideki yangın, ekiplerin kara ve hava desteği ile 4 gün sonra kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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