Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Bulutoğlu Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 ilk müdahale aracı, 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 hizmet aracı, 4 teknik personel, 35 personel ile müdahale edildi.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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