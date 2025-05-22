Kahramanmaraş\'ta Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına 5 helikopter ve 110 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Ayşepınarı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çevrede dumanları görenlerin 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın bölgesine ulaşan ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 2 saattir bölgede havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Bölgede yangında 5 helikopter, 6 arazöz ve itfaiye, 4 su tankı, 4 iş makinesi ile orman işçilerinin de olduğu 110 personelin müdahale ettiği öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınmaya çalıştığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ