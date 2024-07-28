Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta havanın kararmasıyla beraber ekiplerin çıkan orman yangınına müdahaleleri sürüyor.
Yangın, Onikişubat İlçesi Fırnız mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.
Gün boyu ekipleri yangını söndürme müdahaleleri akşam olunca da devam ediyor.
Ekiplerin iş makinaları yangının büyümesini engellediği ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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