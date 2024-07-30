Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını sonrası ormanlık alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.
Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi kırsalındaki yazlık evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden 15 arasöz, 5 su tankı, 4 helikopter, 2 insansız hava aracı ve 130 personel sevk edildi.
Yangın yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden ise 5 araç, 15 personel intikal etti.
Karadan ve havadan müdahale edilen orman yangını rüzgarında etkisiyle yayıldı.
Gün boyu devam eden orman yangına havanın kararmasıyla da devam edildi.
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