Kahramanmaraş'ta Ormanlık Alanlarda Çıkan Yangınlar Söndürüldü

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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlarda çıkan iki ayrı örtü yangını söndürüldü.

İlk yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Kozludere Mahallesi'nde çıktı. Bağ evlerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Diğer yangın ise Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde çıktı. Makilik alanda çıkan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Türkoğlu Belediyesi ve Onikişubat Belediyesi ekiplerinin de su tankerleri ile söndürme çalışmalarına destek olduğu yangın kontrol altına alındı.

Her iki yangın da söndürülerek soğutma işlemleri tamamlandı. Jandarmanın yangınlarla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ