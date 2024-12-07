Kahramanmaraş\'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

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Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Yangın, Afşin ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - KAHRAMANMARAŞ