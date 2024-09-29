Kahramanmaraş'ta servis aracının kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişişubat İlçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. S.K. idaresindeki 46 S 1286 plakalı Ford marka minibüs, seyir halindeyken kaza yaparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada sürücü ve yolcu konumda bulunan 9 kişi hafif şekilde yaralandı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Servis Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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