Kahramanmaraş'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "6136 Sayılı Kanun Kapsamında Silah Kaçakçılığı" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından projeli çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 9 Haziran tarihinde 5 farklı adrese eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Antalya'da bulunan 1 şüphelinin ifadesinin alınması amacıyla ilgili adli makama talimat gönderildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 20 adet 45 kalibre tabanca fişeği, 17 adet 7x65 milimetre çapında fişek ile 13 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ