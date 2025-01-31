Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş\'ta silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta husumetlisi ile hesaplaşmak için konuşmaya karar veren Mehmet Mazı, gelen A.P.'nin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olayda bir kişi de yaralandı.

31.01.2025 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Mazı (25) ve A.P. adlı şahıs, konuşmaya karar verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Husumetlisi ile yüzleşmek için cep telefonundan konum yollayan Mehmet Mazı, konuma gelen husumetlisi A.P.'nin otomobilinden çıkarttığı silahla ateş etmesi sonucu hayatını kaybederken olay yerinde bulunan R.A ise yaralandı. Olayı gerçekleştiren A.P. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Mazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Mazı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Silahlı olayı gerçekleştiren A.P. ise polis ekiplerince yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Şiddet, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:22:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.