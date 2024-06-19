Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İki husumetli taraf arasında çıkan kavgada, silahlı saldırı sonucu Mehmet Karakoç ve kardeşi Abdulkadir Karakoç hayatını kaybetti. Yaralanan H.C. ve K.K. ise tedavi altına alındı. Olayın ardından güvenlik önlemleri alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen B.A. ve baba A.A. gözaltına alındı, firari Ö.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

19.06.2024 14:35
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Afşin ilçesi Alimpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, husumetli iki taraf bir araya geldi. Yaşanan silahlı kavgada Mehmet Karakoç (20) ve kardeşi Abdulkadir Karakoç (17) ile H.C. (17) ve K.K. (32) adlı şahıslar, Ö.A. (28) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan Abdulkadir ve ağabeyi Mehmet Karakoç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. H.C. ve K.K.'nın ise tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma asayiş ve JASAT ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla B.A.(17) ve baba A.A.'yı (55) gözaltına alırken, firari Ö.A.'nın (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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