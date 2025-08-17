Kahramanmaraş'ta otomobilin takla attığı trafik kazasına sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Onikişubat İlçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Y.C. (22) idaresindeki otomobil seyir halindeyken takla atıp orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Takla Atan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
