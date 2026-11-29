Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta Kuzey Çevre Karayolu'nda seyir halindeki 46 KA 628 plakalı otomobil takla attı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye götürdü, otomobil yol kenarından kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 KA 628 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Karayolu üzerinde seyir halindeyken takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobil yol kenarından kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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