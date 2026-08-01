Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikası Yangını
Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevke edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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