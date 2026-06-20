Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın pamuk deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluşurken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ