Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangınının yol açtığı hasar görüntülendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangınının yol açtığı hasar görüntülendi

Kahramanmaraş\'ta tekstil fabrikasındaki yangınının yol açtığı hasar görüntülendi
14.06.2026 12:36  Güncelleme: 12:51
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Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, uzun süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, iki kişi dumandan etkilendi.

Kahramanmaraş'ta dün akşam bir tekstil fabrikasında çıkan ve uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangının yol açtığı hasar görüntülendi.

Yangın, dün akşam Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre üretim hattında çalışan makinelerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevrede bulunan yanıcı malzemelere sıçrayarak büyüdü. Fabrika çalışanları yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalışırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına 68 personel ile 28 araç katıldı. Ekipler, fabrikanın farklı noktalarına yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için saatlerce yoğun çaba sarf etti. Yangının çevredeki diğer işletmelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir fabrika çalışanı ile bir itfaiye eri, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gece boyunca süren çalışmaların ardından söndürülen yangın fabrikada büyük çapta hasara neden oldu. Fabrikanın bazı bölümlerinin duvarları çökme riski taşıması ve soğutma çalışması yapılması için iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Günün aydınlanmasıyla birlikte yangının yol açtığı hasar daha net şekilde ortaya çıktı. Üretim alanlarının önemli bölümünün kullanılamaz hale geldiği fabrikada, makinelerin büyük kısmının zarar gördüğü ve çatıda ciddi çökme oluştuğu görüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangınının yol açtığı hasar görüntülendi - Son Dakika

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