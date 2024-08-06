Kahramanmaraş\'ta Temmuz Ayında Bin 266 Yangına Müdahale Edildi

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Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri Temmuz ayında bin 266 yangına müdahale etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre itfaiye ekipleri 23 şube, 64 araç, 346 personel ile asayiş olaylarına müdahalesini sürdürdü. Ekipler Temmuz ayına 7 su baskını, 2 boğulma, 66 trafik kazası, 551 eğitim ve 1266 yangın olmak üzere toplam bin 643 olaya müdahale etti.

İtfaiye dairesinin 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarına aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ