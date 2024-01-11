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Kahramanmaraş'ta trafik kazasında bir tır sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta trafik kazasında bir tır sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yanmaya başlayan tırda bulunan sürücü hayatını kaybederken, diğer tır sürücüsü ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Kazaya tanık olan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, sıkışan tır sürücüsüne yetişilemediği belirtildi. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kahramanmaraş\'ta trafik kazasında bir tır sürücüsü hayatını kaybetti
11.01.2024 - 11:51,
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Kahramanmaraş'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 27 AFK 44 plakalı U.K. (36) idaresindeki tır ile 46 AHD 251 M.A. (38) idaresindeki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 plakalı tır yanmaya başladı. 27 plakalı tır sürücüsü kazayı hafif yarlı atlatırken, 46 plakalı tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Tır kazası sonrası çıkan yangın ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangını görüntüleyen vatandaş, "İki tır çarpıştı. Tırın birinin şoförü yaralı çıktı ama diğeri herhalde çıkamadı. Yetişemedik. Gözümüzün önünde oldu ama galiba 46 plakalı tır sürücüsü sıkıştı kaldı" dedi.

Kaza sonrası ekiplerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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