Kahramanmaraş\'ta Trafik Kavgası: Saldırı ve Tehdit

Kahramanmaraş'ta trafikte yaşanan tartışmada bir şahıs, diğer aracın sürücüsünü araç içerisinde 'seni öldürürüm bak' diyerek darp etti. Saldırgan daha sonra 'kaybol' diye bağırarak aracına binip uzaklaştı.

Olay, Onikişubat ilçesinde İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki otomobil sürücüsü karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Ardından 46 AJP 960 plakalı otomobilden inen şahıslar diğer sürücüyü araç içerisinde 'seni öldürürüm bak' diyerek darp etti. Darp ettiği sürücüye 'kaybol' diye bağıran saldırgan ardından aracına binip uzaklaştı.

Saldırı anı ise olay yerinden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ