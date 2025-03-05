Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1\'i Ağır

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı, kaza sonrası otomobil alev alev yandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi sınırlarında Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Toyota ve Opel marka otomobil ile Volvo marka kamyon kaza yaptı. Kaza sonrası otomobillerden biri alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası yanan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ