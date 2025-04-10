Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Nişanlı Çiftin Hayalleri Yarım Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Nişanlı Çiftin Hayalleri Yarım Kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak hayatını kaybederken, nişanlısı Elif T. ağır yaralandı. Çiftin nişan töreninden görüntüler ortaya çıktı. Yakınları, Elif'in bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.

10.04.2025 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazada hayatını kaybetmişti, nişan törenindeki görüntüleri ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, nişanlı çiftin hayalleri yarım kaldı. Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak hayatını kaybederken, nişanlısı Elif T. ağır yaralandı. Genç kadının tedavisi, yoğun bakımda devam ederken çiftin nişan töreninden görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki akşam saatlerinde Göksun- Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elbistan istikametine seyir halindeki 46 AER 538 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 gün önce nişanlandığı Elif T. ise ağır yaralandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda olan ve Şırnak'ta geçici görevde bulunan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak'ın, memleketine nişan izni için geldiği öğrenildi. Nişan sonrasında düğün alışverişi için şehir merkezine gittikleri ve kazanın yaşandığı belirtildi.Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç kadının tedavisi sürüyor.

"Daha geçen hafta nişanlarındaydık"

Kazanın ardından genç çiftin yakın çevresi ve arkadaşları, sosyal medyada duygu dolu paylaşımlarda bulundu. "Daha geçen hafta nişanlarındaydık Şimdi Elif'imiz yoğun bakımda, Hüseyin'imiz cennette" şeklindeki ifadelerle yapılan paylaşımlarda, Elif'in bir an önce sağlığına kavuşması için dua edilmesi istendi.

Hayatını kaybeden Alabacak için memleketi Ekinözü ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alabacak, dualarla toprağa verildi.Törene Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, ilçe siyasi parti temsilcileri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3-sayfa, Piyade, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Nişanlı Çiftin Hayalleri Yarım Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:14 Benzine büyük indirim geldi Benzine büyük indirim geldi
09:19 Trump ağzını fena bozdu Dünyayı karşısına alacak ’popo’ çıkışı Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı
09:18 Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 01:26:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: Nişanlı Çiftin Hayalleri Yarım Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement