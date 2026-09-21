Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı, 14 bin 336 hap bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı, 14 bin 336 hap bulundu

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi; 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 14 bin 336 sentetik hap ele geçirildi; 2 şüphelinin cezaevinde olduğu, 1'inin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda paketler halinde toplam 14 bin 336 satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik ecza hap, 8,19 gram AM maddesi, 0,37 gram metamfetamin, 13 adet captagon, 16 adet extasy hap ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edilirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşOperasyon3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı, 14 bin 336 hap bulundu - Son Dakika
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