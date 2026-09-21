Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı, 14 bin 336 hap bulundu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda paketler halinde toplam 14 bin 336 satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik ecza hap, 8,19 gram AM maddesi, 0,37 gram metamfetamin, 13 adet captagon, 16 adet extasy hap ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edilirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.