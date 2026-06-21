Kahramanmaraş\'ta Yangın!

Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki mobilyacılık üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında bir işçi yaralanırken iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ