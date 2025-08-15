Kahramanmaraş'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Sümbüllü mevkiindeki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
