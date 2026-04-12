Kahramanmaraş\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesindeki müstakil bir evde çıktı. Elektrik aksamdan çıktığı belirlenen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
