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Kahramanmaraş'ta yazlık evden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi kırsalındaki yazlık evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğünce 15 arasöz, 5 su tankı, 4 helikopter, 2 insansız hava aracı ve 130 personel sevk edildi. Yangın yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 araç ve 15 personel de intikal etti. Karadan ve havadan müdahale edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Gün boyu süren söndürme çalışmaları, havanın kararmasının ardından devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ