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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor.

Yangın, Onikişubat İlçesi Bertiz Maksutlu bölgesi kırsalında çıktı. Örtü ve maki alanında çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Olay yerine 1 helikopter, 8 arazöz, 5 su tankeri, 8 belediye itfaiyesi, 1 greyder, 2 dozer, 55 yangın işçisi, 10 teknik personel, ile 50 itfaiye personeli sevk edildi. Kısmen ormanlık araziye de sıçrayan yangında 19 hektar zarar gördü.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.